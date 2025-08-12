Corriere Fiorentino: “Lipsia pronto ad offrire 35 milioni per Comuzzo. Decide Commisso”

La Fiorentina, come già specificato, non ha alcuna intenzione né bisogno di cedere Comuzzo, motivo per cui ha rifiutato con fermezza i sondaggi arrivati da alcuni club inglesi e dal Milan, che però erano poco incisivi e non soddisfacenti. La società ha mantenuto una posizione ferma, mostrando chiaramente che il difensore non è sul mercato a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in tempi brevi, poiché il Lipsia, squadra tedesca, ha iniziato a muoversi con decisione e sta trattando concretamente per Comuzzo. Si parla di una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, somma che potrebbe far vacillare la dirigenza viola. In quel caso, come accaduto a gennaio, la decisione finale verrebbe lasciata al presidente Rocco Commisso, sottolineando che, nonostante la volontà iniziale di trattenere il giovane, l’offerta potrebbe risultare troppo allettante.

Anche se la Fiorentina ha innalzato un vero e proprio “muro” per difendere il talento di Comuzzo, sarebbe impreciso considerarlo completamente incedibile. La volontà della società è chiara, ma in un mercato dinamico e con offerte consistenti, la situazione potrebbe evolversi rapidamente, lasciando spazio alla possibilità di una cessione se si dovessero realizzare le condizioni economiche desiderate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.