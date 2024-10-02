Nico Gonzalez si fa subito riconoscere alla Juventus, infortunio muscolare e fuori dopo 13 minuti

Schierato titolare in Lipsia-Juventus, dopo soli 12 minuti Nico Gonzalez lascia il campo perchè infortunato

Ha dell’incredibile quello che sta succedendo a Lipsia per la Juventus. Dopo Bremer, infatti, si ferma anche Nico Gonzalez. Per l’argentino sembra si tratti di problemi muscolari, che lo costringono al cambio dopo 12′. Al posto dell’ex Fiorentina entra Conceicao, in gol nell’ultima uscita della Juve a Marassi contro il Genoa. Come riferito in precedenza, per Gonzalez si tratta di problemi muscolari. Il giocatore ha avvertito dolore e si è subito accasciato a terra, chiedendo il cambio alla panchina. Due pessime notizie, quindi, per Thiago Motta in poco tempo, che rischiano di compromettere il futuro di questa partita. Dopo il problema al ginocchio di Bremer, un altro titolarissimo bianconero deve dare forfait in questa 2^ giornata di Champions League.

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