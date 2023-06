Corriere dello Sport: “Retegui non chiude alla Fiorentina, non ha chiesto di giocare una coppa europea”

Mateo Retegui, classe 1999, ha già mostrato una disponibilità di massimo per approdare alla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è più defilata, si sta muovendo dunque il Lipsia. La novità è che il centravanti non ha chiesto di giocare una competizione internazionale, quindi la Fiorentina resta in corsa. Il prezzo è fissato tra i 18 ed i 20 milioni.

