Corriere Fiorentino, Fiorentina su Klostermann del Lipsia: è un jolly fa sia il centrale che il terzino. È l’ideale 

La Fiorentina deve trovare un rinforzo sulle fasce, anche perché con la partenza di Kouamè e l’infortunio di Sottil, Italiano chiede un intervento urgente. Così resta valida la pista che porta al tedesco Beste dell’Heidenheim, in quella stessa Bundesliga dove i viola monitorano anche il jolly difensivo del Lipsia Klostermann. In grado di giocare sia da centrale che da terzino destro il suo profilo andrebbe a coprire due esigenze difensive. Sarebbe un jolly perfetto per questa Fiorentina capace, contemporaneamente, di risolvere più problemi possibili. Lo scrive il Corriere Fiorentino.