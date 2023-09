FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, TORNA KAYODE. ECCO BELTRAN CON SOTTIL

Fiorentina che scende in campo per la prima partita del girone di Conference League in Belgio contro il Genk, Vincenzo Italiano deve fare a meno di Bonaventura e Ikonè non al meglio fisicamente e dunque fuori dai convocati. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Mandragora, Sottil, Nico Gonzalez, Beltran

