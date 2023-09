Duncan scherza: “Mister fammi giocare con Arthur e Maxime, sono in forma” Italiano: “Con loro non giochi”

La vittoria della Fiorentina in casa contro l’Atalanta ha riportato il sereno all’interno della truppa viola. Ne è la conferma un simpatico dietro le quinte accaduto ieri in occasione della conferenza stampa per Genk-Fiorentina in cui si sono presentati Vincenzo Italiano e Alfred Duncan. Il centrocampista, in un momento dove non si era in diretta, si è rivolto scherzando all’allenatore viola: “Mister, sono in forma, fammi giocare con Maxime e Arthur” non si è fatta attendere la risposta con il sorriso di Italiano: “Se giocano loro tu non giochi, ti siedi”. Un episodio che dimostra il clima sereno e il feeling che c’è tra Italiano e il resto del gruppo.

