All. Genk: “Non siamo venuti a Firenze per fare il catenaccio, andremo all’attacco. Fiorentina forte”

Dalla sala stampa del Franchi ha parlato l’allenatore del Genk, Wouter Vrancken, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Sabato dopo la sconfitta ho parlato tanto con i giocatori ma lo faccio sempre, è importante creare delle motivazioni, i risultati contano e contro la Fiorentina vogliamo fare quello. Sta ai giocatori far vedere in campo le loro qualità e far vedere quello che si chiede. Difficile fare una buona partita contro una squadra che ha messo in difficoltà il Milan a San Siro, la Fiorentina è una squadra forte.

Non dirò la nostra strategia di gara che adotteremo domani ma siamo una squadra che vuole dominare, non aspetteremo la Fiorentina nella nostra metà campo per difenderci, non è nel nostro DNA, speriamo che domani sia una bella partita, noi domani vogliamo vincere.

Durante il sorteggio la Fiorentina era la favorita del gruppo e penso che sia ancora cosi ma noi cercheremo lo stesso di fare il colpo grosso qui a Firenze. Giocano un bel calcio propositivo, non con il catenaccio tipico Italiano, penso sia una squadra che è forte grazie al suo insieme

