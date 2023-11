Retroscena Beltran, fu vicino al Genk ma gli 8 milioni richiesti dal River sono stati definiti eccessivi

Curioso retroscena quello che arriva da alcuni giornalisti belgi presenti a Firenze alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Genk in programma domani allo stadio Franchi alle ore 21. Infatti l’attuale centravanti della Fiorentina Lucas Beltran, arrivato a Firenze in estate dal River Plate per 25 milioni di euro complessivi (12 cash e 12 di bonus), era stato un importante obiettivo di mercato anche del Genk nella passata stagione ma la richiesta fatta dal River Plate per l’acquisto del suo cartellino, circa 8 milioni di euro, è stata ritenuta troppo alta dal club belga che ha quindi virato su altri obiettivi.

