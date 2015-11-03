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Notizie Vrancken Fiorentina
All. Genk: "Non siamo venuti a Firenze per fare il catenaccio, andremo all'attacco. Fiorentina forte"
29 novembre 2023 17:54
Vrancken (all. Genk): "Fiorentina fortissima, può arrivare fino alla finale. Ma faremo di tutto per fermarla"
20 settembre 2023 14:10
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2023
Sett. 48
Sett. 38
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