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Notizie Vrancken Fiorentina

All. Genk: "Non siamo venuti a Firenze per fare il catenaccio, andremo all'attacco. Fiorentina forte"

29 novembre 2023 17:54

Vrancken (all. Genk): "Fiorentina fortissima, può arrivare fino alla finale. Ma faremo di tutto per fermarla"

20 settembre 2023 14:10

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