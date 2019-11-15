Pradè vuole battere la concorrenza per Berge del Genk. Il suo valore ora è di circa 25 milioni

La Fiorentina è dalla scorsa estate sul centrocampista del Genk Sander Berge. Il club belga non ha voluto però privarsi del suo talento e per lui voleva 18 milioni. Secondo quanto scrive La Nazione il...

La Fiorentina è dalla scorsa estate sul centrocampista del Genk Sander Berge. Il club belga non ha voluto però privarsi del suo talento e per lui voleva 18 milioni. Secondo quanto scrive La Nazione il suo contratto scade nel 2021 a Pradè continua a piacere il giovane ma su di lui ci sono anche Napoli e Liverpool per questo i viola proveranno ad anticipare la concorrenza anche se difficilmente da gennaio. Il suo valore di mercato è però cresciuto e si aggira intorno ai 25 milioni.