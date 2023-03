Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”

Gli occhi dell’area tecnica si sono diretti soprattutto su un profilo che già prima dei Mondiali era stato seguito con attenzione dal vivo (dal dt Burdisso) e poi messo al centro di discussioni di mercato rimaste in sospeso. Almeno fino a ieri. Il nome è quello di Bilal El Khannouss, mezzala classe 2004 di proprietà del Genk che negli ultimi mesi è stata protagonista di una fase di crescita impressionante, sia col suo club che in Nazionale. A dispetto della carta d’identità, il marocchino di passaporto belga nel primo vero anno tra i professionisti è diventato un punto fermo tanto della squadra di Vrancken.

Un’investitura pesante che ha attirato l’attenzione di tanti club a livello europeo, su tutti quella del Manchester City e del Napoli, ma anche della Fiorentina che è decisa fino all’ultimo a monitorare i movimenti attorno a un giocatore la cui quotazione è già schizzata in doppia cifra. Ad oggi infatti la valutazione di El Khannouss si aggira attorno al 10-15 milioni di euro, ovvero la cifra che di norma il club viola è disposto a spendere per i giocatori che rientrano nel suo target (la stessa somma, più o meno ridotta, è stata pagata per Cabral, Ikoné, Mandragora e Dodo solo nell’ul- timo anno). Tra le doti che vengono riconosciute al marocchino, oltre a quella di uomo-assist, c’è anche la sua grande duttilità tattica: il classe 2004 infatti può fare sia il trequartista (posizione che ricopre nel Genk) che la mezzala, ovvero la mattonella che gli è stata affidata in Nazionale. La Viola è più che mai vigile e se ne riparlerà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

