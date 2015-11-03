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Notizie El Khannouss Fiorentina
El Khannouss: "Non parlo delle voci sul mio passaggio alla Fiorentina, ne parlano altre persone"
29 novembre 2023 18:03
Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”
27 marzo 2023 09:38
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2023
Sett. 48
Sett. 13
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