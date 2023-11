El Khannouss: “Non parlo delle voci sul mio passaggio alla Fiorentina, ne parlano altre persone”

La stella del Genk, Bilal El Khannouss, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Genk, queste le sue parole:

“Non mi preoccupo per la partita di domani. La Fiorentina è una squadra forte ma noi faremo di tutto per portare a casa i 3 punti, noi vogliamo tornare a vincere dopo l’ultima partita persa in campionato, loro giocano a pallone e quindi ci saranno degli spazi. Il mio nome accostato alla Fiorentina? Non parlo di questo, parlano altre persone per me su questo argomento. Non so cosa succederà a fine stagione. Lavoro per giocare meglio adesso perchè sono partito bene e sono calato, il motivo di questo calo è un discorso di squadra, siamo meno efficienti, dobbiamo fare più punti. Il livello della Conference League è più alto rispetto al livello del campionato belga. Ultimamente è stato difficile fare bene ma dobbiamo uscirne stando uniti”

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL GENK