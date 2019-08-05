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Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto

Secondo quanto scrive La Nazione, fra giovedì e venerdì si terrà l'incontro decisivo tra i viola ed il Genk per il centrocampista Berge. Il norvegese ha una valutazione superiore ai 20 milioni. La Fio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 12:41
Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto -
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Secondo quanto scrive La Nazione, fra giovedì e venerdì si terrà l'incontro decisivo tra i viola ed il Genk per il centrocampista Berge. Il norvegese ha una valutazione superiore ai 20 milioni. La Fiorentina sembra pronta ad investire su di lui usando la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

 

 

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