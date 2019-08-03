Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge centrocampista classe 1998 del Genk. Nella stagione passata in 40 partite disputate ha siglato 2 reti e 4...

A cura di Redazione Labaroviola 03 agosto 2019 18:28

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