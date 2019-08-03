Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk
Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge centrocampista classe 1998 del Genk. Nella stagione passata in 40 partite disputate ha siglato 2 reti e 4...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 18:28
Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge centrocampista classe 1998 del Genk. Nella stagione passata in 40 partite disputate ha siglato 2 reti e 4 assist.