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Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge centrocampista classe 1998 del Genk. Nella stagione passata in 40 partite disputate ha siglato 2 reti e 4...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 18:28
Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk -
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Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge centrocampista classe 1998 del Genk. Nella stagione passata in 40 partite disputate ha siglato 2 reti e 4 assist.

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