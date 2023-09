Marianella: “Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina”

Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport il giorno dopo del pareggio della Fiorentina in Conference League, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha fatto una buona partita contro il Genk, in questo inizio di stagione ha fatto due grandi vittorie contro Genoa e Atalanta, ieri si è presa un punto importante sul campo della squadra più forte del girone. Ranieri un bomber inatteso, ma secondo me sarà presto un nazionale azzurro di Spalletti, ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore azzurro. Alla Fiorentina servono i gol degli attaccanti. Per Italiano il titolare è Nzola, nonostante il grande investimento fatto per Beltran, ho un solo dubbio sulla Fiorentina, secondo me è stato sbagliato l’acquisto di Christensen, toccherà ancora affidarsi a Terracciano, che resta comunque un buon portiere a mio avviso”

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI