La Fiorentina ribalta il Genk, vittoria importantissima per i viola. In gol Quarta e Nico

Al 5’ Parisi sbaglia la chiusura, Fadera si presenta davanti ad un Christensen battuto, il giocatore del Genk colpisce il palo interno. Si salva la Fiorentina. Al 17’ Ikoné prova la conclusione, ribattuta. Al 19’ Christensen chiude sul 28 del Genk. Al 22’ Nico schiaccia troppo il tiro che esce strozzato. Al 33’ Biraghi per Barak che svetta ma non trova la porta. Al 42’ cross dentro di Kouame, Ikoné va al tiro ma non trova il gol. Ci riprova Nico, palla fuori. Al 45’ Kayembe batte Christensen e fa 1-0. Al 46’ salva il portiere del Genk sull’incornata di Barak. Al 48’ Mina svetta e il portiere del Genk salva, sulla ribattuta arriva Quarta che firma l’1-1.

Al 47’ Ikoné al centro per Duncan che stoppa a tira, palla deviata in angolo. Incornata di Barak, salva il portiere del Genk. Al 69’ attento il portiere belga sulla punizione battuta bene da Biraghi. Al 79’ Kayode toccato in area dal 3 del Genk, il VAR conferma il penalty. All’82’ Nico non sbaglia dal dischetto, spiazza il portiere e firma il 2-1.