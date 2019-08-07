CorSport, la Fiorentina ha il sì di Berge del Genk. Ora c'è da limare la cifra dell'affare

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, continuano i lavori per la mediana viola. Dopo l'arrivo di Milan Badelj ora la Fiorentina vuole fare un grande investimento. Tutti gli indizi portano al...

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, continuano i lavori per la mediana viola. Dopo l'arrivo di Milan Badelj ora la Fiorentina vuole fare un grande investimento. Tutti gli indizi portano al classe '98 del Genk Sander Berge. Domani chiuderà il mercato inglese, per questo sta arrivando il momento dell'affondo dei viola. Il giovane ha un contratto in scadenza nel 2021 ed ha rifiutato il prolungamento. Il Genk lo valuta 25 milioni ma gli olandesi sono consapevoli che se dovesse slittare la cessione anche solo di sei mesi il prezzo sarebbe ridimensionato con il rischio anche dello svincolo. Il ds viola non ha fretta perchè ha il sì del calciatore pertanto non resta che limare la cifra dell'affare.