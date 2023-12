Italiano: “Azione del rigore è quello che proviamo. Ai ragazzi ho fatto l’esempio di Immobile nel pregara”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genk, queste le sue parole:

“Contentissimo del secondo tempo che abbiamo fatto, i ragazzi si sono presentati bene nella ripresa, anche chi è entrato ha fatto bene, l’azione del secondo gol abbiamo finalmente messo in campo quello che proviamo. Abbiamo raggiunto un grande risultato, dobbiamo mettere qualità noi e gli arbitri, ci sono stati dubbi, non è la prima volta. Faccio i complimenti ai ragazzi, nel secondo tempo abbiamo lavorato benissimo.

Non ce la siamo sentita di cambiare tutto il reparto difensivo, Mina si è guadagnato questa opportunità. Parisi va ringraziato ma non è la sua fascia, con Kayode abbiamo lavorato diversamente, non potevo mettere una difesa completamente diversa.

Quattro attaccanti normali quando devi vincere la partita, se non si parte dall’inizio si subentra. Bravo Lucas a farsi trovare sugli spazi liberi, siamo riusciti a far gol. Ai ragazzi prima della partita ho fatto l’esempio di Immobile che non ha giocato dall’inizio, è entrato ed ha fatto 2 gol risultando decisivo per il risultato finale

Mandragora ha avuto la febbre, mi auguro di poterlo recuperare. Stessa cosa con Bonaventura, ha avuto un risentimento dopo il Milan e si è sempre allenato a parte. Se non arriva una reazione da qualcuno bisogna stimolare i giocatori. I ragazzi sanno che gioca chi se lo merita in allenamento, uno può essere imbronciato se non gioca ma tutti sanno che chi fa vedere che va forte gioca nella partita successiva

Sia noi che il Ferencvaros dobbiamo cercare di vincere la prossima partita perchè vogliamo arrivare primi per non fare un turno in più. Sarà partita vera”

