Skysport, viola vigili su Berge. Su di lui anche il Napoli. A gennaio nuovo assalto?
Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Fiorentina rimane ancora vigile su Sander Berge, centrocampista norvegese classe '98 del Genk sulle cui tracce c'è però anche il Napoli. Già a luglio c'erano sta...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 19:20
Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Fiorentina rimane ancora vigile su Sander Berge, centrocampista norvegese classe '98 del Genk sulle cui tracce c'è però anche il Napoli. Già a luglio c'erano stati sondaggi viola, e a gennaio il club gigliato potrebbe ritentare l'affondo. Per di più Berge è stato osservato da uno scout della Fiorentina nell'ultima partita di campionato contro il Mouscron.
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