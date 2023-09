L’amore per la Fiorentina arriva anche nella lontana Genk: 600 tifosi viola attesi in Belgio

Dopo la trasferta vietata di Viena, i tifosi viola si stanno preparando per la prima trasferta europea di questa stagione. Ad ora in Belgio sono attesi circa 500-600 sostenitori viola. I primi tifosi si sposteranno già oggi mentre la maggior parte dei sostenitori gigliati arriverà domani in Belgio. Sono oltre 1.200 i chilometri che separano Genk da Firenze, un viaggio lungo che alcuni percorreranno in macchina o in pullman mentre altri si sposteranno in aereo. Decisamente più comoda la trasferta per il Viola Club Bruxelles, dato che la capitale belga si trova a meno di 100 chilometri da Genk. I biglietti a disposizione dei tifosi viola sono 1.107 ma per adesso ne sono stati acquistati circa la metà. La vendita dei biglietti è terminata oggi alle 10 di questa mattina. Così scrive La Nazione.