Il problema, si torna sempre lì, è la (scarsa) percezione del pericolo. Quella continua incapacità di blindare il risultato anche quando tutto sembra filare via liscio. Soltanto così spiega il 2-2. Arrivato, ancora una volta, su calcio da fermo. Un grande peccato perché, per quello che si era visto, la Fiorentina aveva tutto per prendersi i tre punti e mettere subito in discesa il girone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.