PAGELLE FIORENTINA: BENTORNATO KAYODE. DISASTRO PARISI, MILENKOVIC FONDAMENTALE

Christensen 6 Non può nulla sul gol subito, ottima l’uscita nel primo tempo a chiudere la porta. Nel secondo tempo non compie parate, attento nelle uscite

Parisi 4,5 Bullizzato dall’esterno del Genk. Nel primo tempo buca clamorosamente l’intervento come fatto già fatto contro la Juventus, spalancando la porta al diretto avversario. In occasione del gol subito prima sbaglia il tempo di uscita, poi non chiude e infatti si fa imbucare. La sensazione è che a destra ha perso ormai tutte le distanza

Mina 5,5 Il passo non è dei migliori, la velocità nemmeno e si nota tutta nel gol subito ma nel complesso della partita è intelligente nella gestione e nel posizionamento

Quarta 6 Mezzo voto in più per il gol segnato in un momento cruciale della partita. In occasione del gol subito sbaglia completamente i tempi d’uscita e si fa saltare facilmente. Bellissima una chiusura in piena area nel primo tempo

Biraghi 6 Lento nel primo tempo. In diverse occasioni viene sorpreso in velocità ma comunque tiene bene la distanze e si fa rispettare. Va vicino al gol con una bella punizione dal limite. Nel secondo tempo è molto più attento

Maxime Lopez 6 Altra buona partita dopo quella di San Siro. Più veloce e dinamico palla al piede, svelto nel trovare soluzioni, nel proporsi e nella gestione del pallone.

Duncan 6 Una buona partita in cui il centrocampista si fa rispettare sia in fase di contenimento che è utile e spigliato in fase di impostazione dove verticalizza ogni volta che ne ha la possibilità

Barak 6 Sembra vada lento, ma nell’area avversaria è sempre molto presente. Va vicino al gol in due occasione, entrambe di testa dove costringe alla grande parata il portiere avversario.

Ikonè 5 Benino quando deve fare giocate fine a loro stesse, fa i dribbling quando e dove servono a poco ma da solo, a tu per tu con il portiere, non riesce a stoppare un pallone e goffamente riesce solo a prolungarlo per Barak. Ottimo l’assist per Kouamè che cade in area

Nico Gonzalez 6,5 Non è brillante e preciso tecnicamente, cerca di rimediare con l’impegno e il sacrificio che non mancano mai. Non è sempre lucido nelle scelte. Glaciale dal dischetto e poco dopo di rabbia recupera un grande pallone e lo mette in mezzo, non trovando però nessuno

Kouamè 5,5 Si salva con la lotta e l’abnegazione ma si perde sempre sul più bello. Un contrasto perso, un controllo non perfetto, un movimento non fatto, un anticipo subito. Nel finale è intelligente

Kayode 7 Entra all’inizio del secondo tempo, in campo dopo oltre 1 mese e il suo ingresso in campo è fondamentale per riportare ordine e disciplina tecnico-tattica. Bravo in difesa. Sua la giocata che porta al rigore per la Fiorentina

Milenkovic 6,5 La difesa, in questo momento, non può fare a meno di lui. Entra all’inizio del secondo tempo e non rischia mai. Non si fa mai saltare e tiene bene il reparto con Mina

Beltran 6 Perde la prima palla che tocca poi si rifà giocando velocemente i palloni che tocca, sempre veloce nel proporsi, bravo anche nel servizio a Kouamè. Entra nell’azione del rigore concesso con l’assist per Kayode. Si fa inghiottire spesso dall’avversario

Arthur 6 Utile in fase difensiva in alcuni recuperi, uno molto bello e importante in area di rigore, solita intelligente regia nel mezzo

