Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”

Una serata da ricordare. Si sblocca anche Nzola. Kayode e Parisi sulle fasce, volano

Volevo vincerla a tutti i costi, certo mica solo io. Tutti noi volevamo questa vittoria per restare attaccati alle squadre lassù.

E vittoria è stata. Non è stata però, solo una vittoria. Questa partita ci ha raccontato tante cose, per fortuna, belle.

Ci ha raccontato ad esempio, che tra le nostre fila, c’è un diciannovenne che ha personalità da vendere. Ieri questo ragazzo ha salvato un gol e ha messo una palla talmente forte al centro che ci ha permesso di portarci sul 2-0.

Abbiamo capito anche che, se capitan Biraghi dovesse mancare, Fabiano Parisi sarebbe più pronto che mai, e non me ne voglia male il capitano, possiede anche più brio e spirito di iniziativa.

Ieri ho visto questi due giovani terzini fare faville. Due giovani indiavolati che correvano, recuperavano, si accentravano, e inventavano. Dopo tanti anni, passati a dire che non avevamo un terzino, oggi possiamo dirci tranquillamente che ne abbiamo 4.

Kayode e Parisi sono il nostro futuro, vanno tutelati e ieri se n’è accorto anche Luciano Spalletti che avrà raccolto parecchio materiale anche per la nazionale, suppongo.

Quarta I Love you!

Sta diventando sempre più determinante. Ieri è stato un gigante in campo. Quelli che mi conoscono bene, sanno quanto io sia innamorato di questo giocatore, e vederlo rinascere come una fenice dalle sue ceneri per me è qualcosa di estasiante.

E’ ovunque

Questa estate sembrava in partenza e invece si sta prendendo tutto il palcoscenico che merita. Chiude gli spazi, fa dei movimenti pazzeschi ed è presente praticamente in ogni parte del campo. Questo è il giocatore che avevo ammirato al River, questo è quel ragazzo che mi rese felicissimo al suo arrivo.

Non tutti i mali vengono per nuocere. Se pensiamo a tutti gli infortuni che sono occorsi e che stanno occorrendo, possiamo stare comunque tranquilli, le famose “riserve” stanno facendo meglio dei titolari.

Da Kayode a Parisi, passando per un Quarta in partenza, questa Fiorentina ci sta facendo ricredere su tante cose.

Ieri sera si è sbloccato anche Nzola. Un attimo prima aveva incespicato ancora una volta sul pallone, ma alla seconda palla utile non ha esitato e si è preso anche il lusso di segnare con lo scavino, chapeau!

Beltran? Si sbloccherà anche lui, parlando di gol. Sì, perché per tutto il resto non si deve sbloccare per niente è già pronto. Sta dimostrando partita dopo partita che possiede i movimenti giusti ed una tecnica sopraffina. Per non parlare della garra che mette su ogni singola palla.

Italiano

Sta crescendo e maturando una grande Fiorentina. Il merito? È tutto di Italiano.

Il mister sta plagiando un gruppo sincrono, sotto ogni aspetto.

Ad oggi manca una sola cosa per essere competitivi ai massimi livelli, la continuità, quella dei secondi tempi.

Non vi nascondo che ieri, dopo un primo tempo esplosivo (poteva finire anche 3-0), ho avuto un po’ di paura per il secondo tempo.

Lo spettro delle partite contro Lecce, Genk e Frosinone si stava facendo strada nei miei pensieri, e mentre realizzavo questo pensiero il Cagliari si rendeva sempre più pericoloso anche se con poche idee.

Ma ecco che in questa partita, proprio lui, Mr Italiano mi ha spiazzato. Cambi nei momenti giusti (come a Udine), gente fresca, e risultato in cassaforte.

Ecco la cosa più meravigliosa di ieri sera, è questa. Ne i 14 punti ne il terzo posto condiviso, la cosa migliore di ieri sera è stata proprio questa qui. Aggiustarsi nel secondo tempo, dimostrare maturità e portarsi il risultato a casa, senza dover recriminare per le occasioni mancate.

Se abbiamo deciso di intraprendere questa strada, questa Fiorentina non dovrà aver paura di nessuno, e domenica prossima contro il Napoli se la giocherà alla pari. Questa Fiorentina dovrà andare a Napoli con la consapevolezza di affrontare una sua pari, e non una Big.

Adesso, se continuiamo così, anche noi potremmo tornare a fregarci del titolo di Big. Non siamo inferiori a nessuno, e la storia ci racconta che lassù nell’olimpo delle Big, noi ci siamo sempre stati!

JAMME GUAGLIU’ ESPUGNAMME O MARADONA STADIUM!!!

Lo Scugnizzo viola

