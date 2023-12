Bloccati dalla polizia a Firenze 60 tifosi del Genk, volevano rompere il corteo per fare scontri

E’ stato un pre partita movimentato quello tra Fiorentina e Genk, soprattutto per la presenza di più di mille tifosi belgi in città. Alcuni di loro, una sessantina circa, sono stati bloccati mentre tentavano di rompere il corteo organizzato dalla polizia per arrivare in tutta sicurezza al Franchi. La sede di ritrovo era stata posta in piazza Indipendenza e da lì dalle 17 i tifosi avrebbero dovuto raggiungere il Franchi con dei bus ad hoc: alcuni dei tifosi biancoblu però si sono diretti sul lato opposto, verso la zona del mercato di Sant’Ambrogio per poi raggiungere Campo di Marte da Viale Mazzini.

La polizia ha fermato il tentativo e ha ristabilito il flusso predisposto, mentre la zona dello stadio era presidiata da elicotteri che fin dal primo pomeriggio controllavano le operazioni. La fan zone in piazza Indipendenza ha causato alcuni intasamenti nella zona della stazione, con alcuni automobilisti che hanno impiegato più di un’ora per attraversare via Nazionale.

La situazione del tifo è stata però prontamente riportata alla normalità. La sfida era accompagnata da qualche preoccupazione: all’andata, in Belgio, infatti le due tifoserie erano entrate a contatto nel tragitto che accompagnava i fiorentini allo stadio e più di un centinaio erano stati trattenuti nelle celle della Cegeka Arena senza veder la partita. Tutti liberati, nella partita di ritorno si temeva un nuovo contatto. Scongiurato nonostante la volontà di alcuni tifosi belgi di rompere il percorso stabilito. Lo scrive La Repubblica

LE PAROLE DI ITALIANO SU NZOLA