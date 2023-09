Sentite McKenzie: “Abbiamo studiato Italiano, la Fiorentina ha qualità. Ma non abbiamo paura”

Durante l’intervista concessa a La Nazione, il difensore classe ’99 del Genk, Mark McKenzie, ha così parlato in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: “Siamo pronti, ci siamo preparati come sempre: abbiamo visto video e lavorato sul campo“.

Poi ha proseguito: “Hanno qualità ovunque, in attacco ed in difesa. Concentrandoci sull’attacco dico che Bonaventura ha un rendimento incredibile, così come Gonzalez fra gli esterni. Nzola è un grande attaccante, ma penso anche a Kouame che ha segnato domenica scorsa.Hanno qualità anche nel pacchetto difensivo: ci sono diversi giocatori bravi a difendere e ad avviare la transizione offensiva. Noi dovremo essere bravi nel costringerli a difendersi“.

Infine: “Abbiamo un gruppo di tifosi molto caldi, quando giochiamo in casa sentiamo l’intensità e la passione di tutta la nostra gente“.