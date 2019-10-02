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Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League

Giornata da ricordare per Ianis Hagi che ha giocato titolare in Champions League con la maglia del Genk contro il Napoli. 90 minuti di grandi livello per il giocatore rumeno ex Fiorentina nella gara t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 21:36
Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League -
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Giornata da ricordare per Ianis Hagi che ha giocato titolare in Champions League con la maglia del Genk contro il Napoli. 90 minuti di grandi livello per il giocatore rumeno ex Fiorentina nella gara terminata 0-0. E pensare che il duo Pioli-Corvino ha bocciato il ragazzo preferendo altre scommesse (poi perse) negli uomini d'attacco.

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