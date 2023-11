“Nzola si nasconde dietro il difensore. Kouamé centravanti non è una bocciatura, ma un messaggio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista, Alessandro Bocci, ha così commentato l’eventuale utilizzo di Christian Kouamé come centravanti nella sfida di questa sera tra Fiorentina e Genk:”L’ipotesiKouame attaccante non sarebbe una bocciatura ma un messaggio, e nascerebbe dalle difficoltà di Nzola e Beltran a San Siro. Serve pazienza con Beltran, mentre non so cosa debba succedere a Nzola, non mi sarei aspettato questa situazione. L’angolano si nasconde dietro al difensore, mentre nella prima uscita a Genova sembrava un altro calciatore”.