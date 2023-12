Partita decisiva ma ai tifosi interessava poco, solo 16 mila spettatori al Franchi. Incasso di 195 mila euro

Sono stati 16.666 gli spettatori presenti al Franchi per Fiorentina-Genk, partita che valeva la qualificazione della squadra viola alla fase ad eliminazione diretta della Conference League, in ballo c’era anche il primo posto, poi non arrivato per la vittoria al 98′ del Ferencvaros. Per incentivare i tifosi a recarsi al Franchi la società viola aveva anche messo in vendita i biglietti ad 1 euro per coloro che, pur avendo abbonamenti o biglietto comprato, non si erano recati allo stadio per Fiorentina-Juventus. I 16.666 tifosi hanno generato un incasso di 195.698,00 euro.

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI