Nico migliore in campo, 7 in pagella. Nazione: “Il giocatore decisivo, ancora una volta gelido. Fa 10/10”

Secondo La Nazione il migliore in campo di Fiorentina-Genk è stato Nico Gonzalez, 7 in pagella per lui. “Tanto per cambiare, è il giocatore decisivo quando il gioco si fa duro (e pericoloso). Parte a sinistra e incrocia Munoz, gli capita sul destro un’occasione che resta in canna. Utilissimo nei recuperi a campo aperto, ancora una volta è «gelido» prendendosi la responsabilità di battere il rigore che vale la vittoria, pesantisisma, nel girone. E’ il decimo penalty che tira, e segna, per la Fiorentina”.

