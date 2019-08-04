La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...
Secondo La Nazione, la Fiorentina è pronta a scommettere ed investire su Berge. Il Genk valuta il cartellino del mediano più di 20 milioni. I viola vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con riscatt...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 10:38
Secondo La Nazione, la Fiorentina è pronta a scommettere ed investire su Berge. Il Genk valuta il cartellino del mediano più di 20 milioni. I viola vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con riscatto obbligatorio tra 10 mesi.