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La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...

Secondo La Nazione, la Fiorentina è pronta a scommettere ed investire su Berge. Il Genk valuta il cartellino del mediano più di 20 milioni. I viola vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con riscatt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 10:38
La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula... -
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Secondo La Nazione, la Fiorentina è pronta a scommettere ed investire su Berge. Il Genk valuta il cartellino del mediano più di 20 milioni. I viola vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con riscatto obbligatorio tra 10 mesi.

 

 

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