Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?
Secondo quanto scrive Repubblica oggi in edicola, a gennaio l'investimento importante sarà fatto per un centrocampista di spessore. I due nomi sul taccuino di Pradè sono De Paul e Berge ma le due oper...
Secondo quanto scrive Repubblica oggi in edicola, a gennaio l'investimento importante sarà fatto per un centrocampista di spessore. I due nomi sul taccuino di Pradè sono De Paul e Berge ma le due operazioni sono tutt'altro che semplici. L'Udinese potrebbe cederlo, la formula potrebbe essere prestito con obbligo di riscatto per un costo di 30 milioni. L'argentino è una mezzala di ottima qualità ma se ce n'è bisogno gioca anche come esterno d'attacco. Sorge quindi spontanea la domanda sul futuro di Chiesa, i viola potrebbero decidere di investire sul centrocampista bianconero per trovarsi poi un ottimo calciatore che andrebbe a rimpiazzare Chiesa a giugno se venisse ceduto. L'altro nome, Berge del Genk ha un contratto che scade nel 2021, il club belga lo valuta circa 2o milioni ma su di lui c'è anche il Napoli.