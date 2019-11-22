Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?

Secondo quanto scrive Repubblica oggi in edicola, a gennaio l'investimento importante sarà fatto per un centrocampista di spessore. I due nomi sul taccuino di Pradè sono De Paul e Berge ma le due oper...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2019 13:07

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