Oggi alle 18:45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà il Genk, in Belgio. Ecco la probabile formazione dei gigliati per la prima gara del girone in Conference League:

La probabile formazione: Christensen; Dodo’, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran.

