Niente Fiorentina in chiaro, Sky Sport decide di far vedere gratis l’Atalanta. Viola su Dazn e Sky

Grande attesa per l’inizio della nuova avventura nella Conference League 2023 / 2024 per la Fiorentina. La squadra di Italiano vuole cominciare al meglio contro il Genk dopo la sconfitta in finale lo scorso anno contro il West Ham a Praga.

I viola vogliono riprovarci e partire con il piede giusto sarebbe molto importante. Come ormai consuetudine il giorno della Conference League è il giovedì: tutte le gare si svolgeranno in questo giorno. I viola sono nel girone con i belgi del Genk appunto, contro cui apriranno il torneo, i turchi del Ferencvaros e con i serbi del Cucaricki.

L’inizio della competizione dunque per i viola è in Belgio, contro il Genk. Il match si svolgerà allo stadio di Genk, la Luminus Arena (24mila spettatori). Appuntamento giovedì 21 settembre con inizio alle 18.45.

La sfida tra i belgi e i viola sarà visibile su Dazn ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). Per quanto riguarda i servizi in streaming, la partita si vedrà sia su Sky Go, il servizio streaming di Sky e su Now.

La Fiorentina esordirà al Franchi in questa Conference League giovedì 5 ottobre alle 21 contro il Ferencvaros. Mentre giovedì 26 ottobre alle 21 ci sarà la sfida in trasferta contro il Cucarichi.

LE PAROLE DI COMMISSO PRIMA DI PARTIRE PER IL BELGIO