PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DEVASTANTE. BELTRAN NON SI VEDE, NZOLA ERRORE PESANTE

Christensen 5,5 Male le uscite, male la respinta quando la ributta nel mezzo (per fortuna c’era Biraghi). Sembra sveglio con la palla tra i piedi. Sui gol non può nulla, non riceve altri tiri in porta in cui deve impegnarsi particolarmente

Kayode 6,5 Ha grandissima corsa e gamba, quando parte è praticamente infermabile. Deve crescere nel servizio, poi ha margini per diventare un grandissimo terzino. Fisicamente è imponente.

Milenkovic 7 Non è una gara semplice perchè è in costante lotta con gli attaccanti del Genk, molto forti fisicamente. Ma il serbo non si fa mai superare in un duello che dura tutta la partita. Assist per il secondo gol di Ranieri. In pieno recupero salva due volta in maniera decisiva, arriva dove gli altri non arrivano

Ranieri 7,5 Doppietta di testa, due gol pesantissimi. Se il primo è anche fortunato per via della papere del portiere, il secondo lo fa con grande astuzia e precisione. Al minuto 73 fa una grande giocata, in cui salta con il tunnel il diretto avversario e serve un grande assist per Milenkovic in piena area di rigore. Insuperabile in fase difensiva

Biraghi 5,5 Una brutta partita salvata dall’assist per il primo gol di Ranieri. Viene saltato spesso, sfortunato in occasione del gol subito, disordinato e lento.

Arthur 7 Da uno come lui ci aspetta solo la fase di regia, su quello non tradisce con il suo solito lavoro di palleggio ma la gara di oggi ci fa vedere anche un giocatore bravo nel sacrificio e nella lotta in mezzo al campo dove ruba diversi palloni. Non è facile saltarlo

Mandragora 5,5 Da un suo rilancio sbilenco nasce il gol del pareggio, è indubbiamente sfortunato ma può fare meglio. Palla al piede sbaglia diverse scelte, non si esime dalla gara di lotta

Duncan 6 Conferma il suo momento positivo, importante in fase di interdizione, bravissimo in fase di impostazione. Nel secondo tempo l’occasione di Nzola nasce da una sua splendita palla lanciata per Parisi. Rovina la sua partita quando si perde il marcatore del 2-2

Nico Gonzalez 6 Alcuni guizzi importanti nel primo tempo, il primo porta all’angolo del primo vantaggio viola, bello anche l’assist per Beltran che però in piena area si fa anticipare. Esce dopo 45 minuti dopo una fitta al fianco

Sottil 5,5 Come al solito, tanto fumo, poco arrosto. Sguscia poche volte e quando lo fa è semplicemente inoffensivo. Peccato

Beltran 5 Non la prende mai, servito una sola volta in area da Nico Gonzalez ma arriva in ritardo. Tiene pochi palloni anche se si da tanto da fare, non gli manca il sacrificio e l’altruismo

Kouamè 6 Entra al 45′, lotta come ormai si ha abituato, sempre con alterne fortune ma ci mette sempre tutto se stesso

Maxime Lopez 6 Si posizione come trequartista ma si va a prendere la palla anche dal basso, attacca lo spazio quando gli è possibile. Esordio positivo

Parisi 6,5 Entra al posto di Biraghi e al minuto 76 fa un grande recupero difensivo, ormai la specialità della casa. Un grande assist per Nzola con un pallone preciso e delicato

Nzola 5 Si mangia un gol clamoroso su assist di Parisi dove di testa spara alto sopra la traversa a porta praticamente vuota. Errore pesante

Brekalo 6 Rispetto a Sottil è più brillante e preciso, cerca di incidere appena può

IL VIDEO DEGLI SCONTRI TRA TIFOSI DEL GENK E QUELLI DELLA FIORENTINA