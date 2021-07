Gazzetta, Zappacosta alla Fiorentina, arriva in prestito. Lirola all’addio, il Marsiglia pagherà in 2 anni

La Fiorentina comincia a concentrarsi sul pacchetto difensivo. La società viola si è ormai rassegnata all’idea di perdere Pol Lirola. Il giocatore continua a chiedere di essere ceduto al Marsiglia, dove ha disputato un ottimo finale di stagione. Lirola tornerà in Francia per una cifra intorno ai 12 milioni. Il pagamento dovrebbe essere biennale. Al suo posto dovrebbe arrivare in prestito dal Chelsea Davide Zappacosta, pure lui reduce da un ottimo campionato con la maglia del Genoa. Un’operazione, questa, che ha avuto il via libera dal nuovo tecnico viola. Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

