Schira: "La Fiorentina accelera per Zappacosta. Incontro possibile tra i viola e l'entourage"

Schira parla dell'interesse concreto della Fiorentina per Zappacosta

"Zappacosta? Era stato accostato - ha detto Niccolò Schira a Radio Kiss Kiss - a Napoli, inter ed Atalanta ma sembra che ora la Fiorentina stia accelerando. Possibile un incontro tra il club viola e l'entourage del calciatore del Chelsea".

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