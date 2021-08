Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone:

“A me risulta che la Fiorentina non abbia perso definitivamente Zappacosta. Mi risulta che il giocatore voglia Firenze e non gradisca tornare a Bergamo. Tuttavia, dopo il rilancio dei bergamaschi per prenderlo sarebbe necessario acquistarlo a titolo definitivo”.

