Roma-Fiorentina finisce 3-1 all’Olimpico. Inizia con una sconfitta l’avventura di Italiano in viola

Roma-Fiorentina prima giornata di Serie A parte subito con ritmi molto alti. Al 17′ uscita di Dragowski sui piedi di Abraham, l’arbitro non ha dubbi, rosso diretto per Dragowski. La Fiorentina resta in 10 uomini.

Al 23′ grandissima occasione per la Roma, velo di Abraham, arriva Pellegrini ma il tiro finisce fuori. Al 26′ Mkhitarian segna su assist di Abraham ma si alza la bandierina del guardalinee che segnala il fuorigioco. Il VAR conferma il gol. E’ 1-0 Roma all’Olimpico. Al 30′ gran botta dalla distanza di Zaniolo, Terracciano devia in angolo. Al 34′ Bonaventura prova a scuotere la Fiorentina ma Rui Patricio mette la palla in angolo.

Al 55′ Vlahovic ha sui piedi l’occasione dell’1-1 ma si divora il gol. Al 58′ Biraghi entra in area la palla poi arriva dietro a Pulgar che tira debolmente. Al 60′ la Fiorentina pareggia i conti contro la Roma all’Olimpico. Cross dentro di Pulgar, arriva Milenkovic che stoppa il pallone e tira una gran botta alle spalle di Rui Patricio. E’ 1-1 a Roma. Al 62′ traversa di Abraham che salva la Fiorentina. Al 66′ la Roma torna in vantaggio contro la Fiorentina all’Olimpico. In gol Jordan Veretout su assist di Abraham. E’ 2-1 Roma. Al 79′ la Roma segna il 3-1 contro la Fiorentina. Mette ancora la firma Veretout per i giallorossi su assist di Shomurodov. All’89’ Shomurodov vicino al 4-1 ma Pulgar salva. Roma-Fiorentina termina 3-1 all’Olimpico.

