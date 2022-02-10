Al 30' Atalanta-Fiorentina 1-1. Gran gol di Zappacosta, Terracciano non può fare nulla
Zappacosta firma l'1-1, il match torna in parità
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 18:33
Al 30' l'Atalanta trova l'1-1 con Zappacosta, gran tiro all'incrocio dei pali, Terracciano non può fare niente. La partita torna in parità.
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