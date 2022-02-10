Barone: "Oggi è una finale, Coppa Italia è un nostro obiettivo. Vlahovic-Real? Tutto falso"

Barone: "Pensiamo solo all'Atalanta. I conti li faremo a fine stagione

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Mediaset durante il pre-partita di Atalanta-Fiorentina valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ecco le sue parole:

"La Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina: questa per noi è una finale. Vogliamo far vedere che siamo un gruppo e vogliamo dimostrarlo in questa partita. La stuzzica l'idea di affrontare la Juventus e Vlahovic? Per noi tutte le partite sono importanti. Adesso non stiamo pensando ad altre partite, abbiamo in testa solo all'Atalanta. Ci penseremo, eventualmente, fra due ore se le cose sono andate bene. Sono vere le voci sul Real Madrid? Tutto falso. Ci sono tante storie, ma la verità la sappiamo solo noi che abbiamo fatto la trattativa. Preferisco parlare della Fiorentina e della partita di oggi. Noi abbiamo sempre parlato di gruppo, Rocco ed io abbiamo obiettivi e stiamo lavorando al futuro della Fiorentina. Non siamo condizionati da nessuno, parliamo sempre con i nostri tecnici e abbiamo tifosi che ci dimostrano la loro pazienza. Siamo un gruppo molto compatto: i conti si faranno a fine stagione"

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