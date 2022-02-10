FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA
Dopo la sconfitta in casa contro la Lazio la Fiorentina vuole rialzare la testa in Coppa Italia contro l'Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 16:52
Fiorentina di scena a Bergamo contro l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia, Italiano deve fare a meno di Dragowski squalificato dopo Napoli, la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Maleh, Nico Gonzalez, Saponara, Piatek
E IMMOBILE SE LA PRENDE CON L'ARBITRO
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