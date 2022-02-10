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FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA

Dopo la sconfitta in casa contro la Lazio la Fiorentina vuole rialzare la testa in Coppa Italia contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 16:52
FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina di scena a Bergamo contro l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia, Italiano deve fare a meno di Dragowski squalificato dopo Napoli, la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Maleh, Nico Gonzalez, Saponara, Piatek

E IMMOBILE SE LA PRENDE CON L'ARBITRO

https://www.labaroviola.com/lazio-umiliata-a-milano-perde-4-0-contro-il-milan-immobile-attacca-gli-arbitri-una-banda-di-scarsi/164683/

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