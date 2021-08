Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia

Ore di riflessione per Pol Lirola. Vincenzo Italiano sta lavorando sulla permanenza dell’esterno spagnolo in maglia Viola. Il mister lo considera un titolare e lo spagnolo ci sta riflettendo pur non avendo accantonato completamente l’idea di tornare al Marsiglia. Se il tecnico ex Spezia non riuscirà a convincerlo, la Fiorentina dirotterà su Zappacosta, anche se il Chelsea non fa sconti malgrado le enormi potenzialità economiche. Lo scrive Tuttosport.

