TMW, Atletico Madrid ha offerto quasi 70 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic

Dusan Vlahovic continua a essere uno dei nomi più caldi del giro di punte che potrebbe completarsi entro la fine del mercato. Adesso è l’Atletico Madrid la squadra più interessata al serbo e soprattutto è la squadra che, tramite intermediari, ha offerto la cifra più vicina alle richieste viola che si spingono almeno fino a 70 milioni di euro. Anche il Tottenham e l’Inter continuano a essere interessate e domani, quando l’agente Darko Ristic si troverà a Milano, entrambi i club proveranno a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

La Fiorentina però è nel pieno della trattativa per il rinnovo di contratto, con Commisso che non vuole perdere il proprio gioiello. L’offerta arrivata dalla Spagna però, ha aperto il dibattito in società, visto che le cifre sono molto vicine alla valutazione circolata negli ambienti del mercato. I prossimi giorni, con tanti incontri in programma, saranno decisivi per il futuro del numero 9 gigliato. Lo riporta TMW.

