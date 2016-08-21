Di Marzio: "Torino e Fiorentina trattano lo scambio Tomovic - Zappacosta, l'ostacolo da superare nella trattativa..."

L'esperto di Sky rivela la trattativa tra Fiorentina e Torino, si lavora per portare Zappacosta a Firenze

Movimenti tra Torino e Firenze per un preziososo scambio di mercato in difesa. Protagonisti il club granata e quello viola, che nelle ultime ore hanno parlato di un possibile scambio che vedrebbe coinvolti due difensori. Si tratta di Davide Zappacosta e e Nenad Tomovic, con il terzino italiano che potrebbe raggiungere Paulo Sousa alla Fiorentina ed il serbo classe ’87 alla corte del connazionale Sinisa Mihajlovic al Torino. Avviate le discussioni, resta da capire quale potrebbe essere la formula dell’operazione. Su Zappacosta, però, non solo la Fiorentina: anche il Sunderland ha messo gli occhi sul classe ’92 ex Atalanta, presentando un’offerta di 10 milioni.

Gianluca Di Marzio