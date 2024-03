Zappacosta e Scalvini saltano la Fiorentina. Si sono infortunati contro il Napoli. Gasperini: “Stiramento”

È probabile che Gasperini in vista dell’impegno di mercoledì, nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, debba fare a meno di Zappacosta e Scalvini, usciti per infortunio. Più serie le condizioni di Scalvini, che sembra essersi stirato dopo un salvataggio su Osimhen, in cui si è allungato prima di chiedere il cambio dolorante. Il suo annuncio dalla sala stampa dello stadio Maradona di Napoli: “Scalvini ha un risentimento, nell’ultima azione è intervenuto per salvare un gol e vedremo”, dice Gasperini. “Zappacosta sembra meno, Scalvini preoccupa un po’ di più…”. In attesa degli accertamenti, pare quasi certo che entrambi debbano saltare la partita di mercoledì in Coppa Italia.

