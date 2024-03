La Juventus si è già pentita di Chiesa e Vlahovic. Sono sul mercato perchè costano troppo al club

La Juventus va in contro a un profondo cambiamento. Perché l’estate prossima ci potranno essere molti colpi di scena, alcuni magari attesi, altri che sono solo in potenza e che potranno prendere una strada oppure l’altra, indifferentemente. Bisogna però partire da un assunto valido a tutte le squadre della nostra Serie A, nessuna esclusa: tutte dovranno prima vendere. L’unico incedibile è Kenan Yildiz. Per forza, guadagna pochissimo – e avrà un rinnovo – e ha solamente diciannove a maggio. Ha ancora tre anni di contratto, a meno che non arrivino offerte spaziali (a tre cifre) rimarrà. Gli altri però creano altri intrecci: Milik probabilmente resterà per mancanza di alternative, Moise Kean guadagna quasi 4 milioni di euro all’anno e sembra aver perso un altro anno per dimostrare tutto il suo potenziale: sarebbe più che sacrificabile arrivasse una proposta. Federico Chiesa vuole un contratto da top, ma la politica della Juventus appare cambiata rispetto agli aumenti indiscriminati, soprattutto per chi non ha fatto benissimo negli ultimi anni dopo l’Europeo: anche qui, se arrivasse una proposta, Chiesa verrebbe salutato. Infine Dusan Vlahovic: l’anno prossimo andrà a guadagnare 12 milioni di euro all’anno, entra negli ultimi due anni di contratto, sarebbe l’ultima estate per guadagnare il massimo dalla sua cessione. L’idea è quella di prendere Zirkzee a prescindere dal serbo: può giocare con Yildiz, con Vlahovic, con Milik e con Kean, oppure Chiesa. Certo è che qualcuno saluterà… Lo scrive Tuttomercatoweb

PARTITA DISATROSA DI CABRAL