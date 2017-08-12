La Nazione, possibile scambio con il Torino Zappacosta - Tomovic per la fascia destra

Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina potrebbe prendere anche un terzino destro e Corvino pensa a questo scambio con il Toro

Corvino si è mosso anche per la fascia destra, sebbene Pioli gli abbia riferito impressioni positive su Gaspar; sondato il terreno per uno scambio Zappacosta-Tomovic con il Torino, con Mihajlovic che apprezza molto il serbo, anche se le valutazioni dei due giocatori sono molto diverse. La Fiorentinacercherà di trattare ma è sicuramente un’operazione non facile.

La Nazione