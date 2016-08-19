Il Torino prende De Silvestri e vende Zappacosta, possibile uno scambio con Tomovic

De Silvestri granata per 3,5 milioni, adesso un terzino in casa Torino è di troppo...

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo di De Silvestri dalla Sampdoria per tre milioni e mezzo di euro per volere e precisa richiesta del suo nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic, adesso però in granata c'è un terzino destro di troppo. Si tratta di Davide Zappacosta, che è ormai in uscita dal Torino, fra le squadre interessate c'è anche la Fiorentina. Com riporta Tuttosport ci potrebbe essere uno scambio con Tomovic che interessa da tempo al toro.