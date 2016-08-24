Zappacosta colpo Sassuolo, sette milioni al Torino per averlo

Il terzino destro italiano era stato vicino alla Fiorentina prima del rifiuto di Tomovic di accettare lo scambio

Davide Zappacosta è pronto a dire addio al Torino. Come riportato da 'La Stampa', l'esterno difensivo è vicissimo al trasferimento al Sassuolo che verserà nelle casse granata una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L'ex Atalanta è pronto a raccogliere l'eredità di Vrsaljko passato all'Atletico Madrid. Il terzino destro italiano era stato nei giorni scorsi vicino alla Fiorentina per uno scambio con Nenad Tomovic, poi saltato per via del rifiuto del difensore serbo della Fiorentina a lasciare Firenze.